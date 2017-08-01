Президент Венесуэлы заявил, что горд наложенными на него санкциями США

МЕХИКО, 1 авг – РАИ Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что не боится и горд санкциями, введенными против него США, и предупредил Дональда Трампа о самой большой ошибке в его жизни.

США в понедельник ввели санкции против Мадуро за "подрыв демократии", все его активы в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с Мадуро дела. При этом президент США охарактеризовал Мадуро как диктатора, захватившего абсолютную власть в стране.

"Я не боюсь империи, я независимый президент свободной страны, против меня ввели санкции за свободные выборы такого института, как национальное учредительное собрание? Я чувствую себя гордым этими санкциями", — заявил Мадуро на мероприятии в Каракасе.

"Он (Трамп) совершает самую серьезную ошибку в своей жизни, связавшись с Венесуэлой", — приводит канал Globovision слова венесуэльского лидера. При этом он подчеркнул, что готов протянуть руку для диалога американскому коллеге.

Мадуро также подверг критике частные СМИ за то, что они не освещали должны образом процесс выборов в учредительное собрание, и пообещал принять меры, если их владельцы не дадут ответа. Речь идет о каналах Televen и Venevision. "Это (подобное освещение) неприемлемо, с какой точки зрения ни посмотри", — сказал Мадуро.