Генпрокурор Венесуэлы подтвердила гибель 121 человека в протестах

МЕХИКО, 1 авг – РИА Новости. Генеральная прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас завила в понедельник, что в ходе продолжающихся почти четыре месяца протестов в стране погиб 121 человек и почти 2 тысячи получили ранения.
По ее словам, лишь за день выборов в национальное учредительное собрание в воскресенье были убиты десять человек.
Генпрокурор сообщила также, что в 2016 году в Венесуэле было зарегистрировано в общей сложности более 21,7 тысячи убийств, что соответствует уровню примерно 70 убийств на каждые 100 тысяч населения в год.