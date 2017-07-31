Колумбия не вернет посла в Венесуэлу в знак протеста против выборов

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Посол Колумбии не вернется в Венесуэлу, это знак протеста против выборов в национальное учредительное собрание, заявила в понедельник глава колумбийского МИД Мария Анхела Ольгин.

Посол Рикардо Лосано был отозван из Каракаса еще в конце марта, когда верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя законодательную власть парламента и лишил депутатов иммунитета. Потом верховный суд отменил свое решение.

"Санкция, которая будет сейчас применена к Венесуэле, — это то, что посол Колумбии в Венесуэле Рикардо Лосано пока не вернется (в Каракас)", — приводит портал Tiempo заявление Ольгин.

По мнению главы колумбийского МИД, воскресные выборы означают нарушение демократии. "То, что произошло вчера, вышло за демократические рамки, нас чрезвычайно беспокоит демократия в Венесуэле", – заметила Ольгин.

Ранее Колумбия наряду с другими странами региона заявила, что не признает результаты выборов в учредительное собрание Венесуэлы. Объявление этих выборов имеет целью реформирование конституции страны и, как отмечают эксперты, изменение системы управления. В частности, президент Николас Мадуро через собрание может попытаться окончательно лишить оппозиционный парламент его функций, а также реформировать генпрокуратуру, выступившую против его инициатив.