Генпрокурор Венесуэлы назвала выборы в учредительное собрание "незаконными"

КАРАКАС, 31 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега заявила, что не признает результаты выборов в национальное учредительное собрание, и назвала их выражением "диктаторских амбиций".

"Теперь мы увидим абсолютную власть в руках меньшинства… Не будет никакого разделения власти, которое является единственной гарантией контроля администрации", — сказала Ортега.

Она добавила, что страна столкнулась с "диктаторскими амбициями".

Ортега также заявила, что процесс выборов в учредительное собрание был "незаконным".

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.