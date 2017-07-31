Трамп намерен подписать закон о санкциях против РФ, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен подписать закон об антироссийских санкциях, заявила в рамках регулярного брифинга официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент по-прежнему имеет намерение подписать этот законопроект", — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Президент США должен в течение 10 дней подписать либо отклонить этот закон.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".