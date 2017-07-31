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В мире

Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии в Москве

23:3231.07.2017
(обновлено: 00:03 01.08.2017)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фотоЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Администрация США изучает возможные ответные меры на решение российских властей сократить число сотрудников американских дипмиссий в РФ, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"В настоящее время мы изучаем наши варианты (действий) и, когда нам будет, что сказать, мы дадим вам знать", — заявила Сандерс на брифинге.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Пентагон прокомментировал решение России о сокращении дипмиссий США

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали и до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность. МИД РФ призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту, который в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

Эти меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.

В конце декабря 2016 года США приняли пакет антироссийских санкций, мотивируя это якобы "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Москва категорически отрицает выдвинутые обвинения, называя их бездоказательными.

Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Президент США должен в течение 10 дней подписать либо отклонить этот закон.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Источник назвал провокацией заявление посольства США по доступу на дачу

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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radiozaboy
"Белый дом рассматривает варианты ответа"

Закройте у нас макдональдсы, кукуколу и прочие "пищевые" производства. Нехай мы умрём с голоду без ваших гхамбургхеров! )))))
23:53
31.07.2017
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