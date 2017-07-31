Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии в Москве

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Администрация США изучает возможные ответные меры на решение российских властей сократить число сотрудников американских дипмиссий в РФ, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"В настоящее время мы изучаем наши варианты (действий) и, когда нам будет, что сказать, мы дадим вам знать", — заявила Сандерс на брифинге.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали и до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность. МИД РФ призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту, который в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

Эти меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.

В конце декабря 2016 года США приняли пакет антироссийских санкций, мотивируя это якобы "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Москва категорически отрицает выдвинутые обвинения, называя их бездоказательными.

Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Президент США должен в течение 10 дней подписать либо отклонить этот закон.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".