Трамп заявил, что "диктатор" Мадуро захватил абсолютную власть в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатором, захватившим абсолютную власть в стране. Такая оценка содержится в заявлении американского лидера, которое в понедельники зачитал журналистам советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Его (режима Маудро) последние действия вчера по возмутительному захвату абсолютной власти через поддельные выборы национального учредительного собрания представляют собой очень серьезный удар по демократии в нашем полушарии. Мадуро не просто плохой лидер, теперь он диктатор", — зачитал Макмастер текст заявления.

В документе также содержится призыв к властям Венесуэлы уважать конституцию страны, провести свободные выборы, освободить политзаключенных, решить гуманитарные проблемы венесуэльцев и прекратить репрессии.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что США вместе с союзниками будут добиваться привлечения к ответственности всех виновных в эскалации насилия и нарушении прав человека в Венесуэле.