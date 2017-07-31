В Индии родился младенец, "беременный" собственным братом

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Индии врачи обнаружили у новорожденного младенца в животе недоразвитый зародыш его брата-близнеца, сообщает Daily Mail.
По информации издания, плод был около семи сантиметров в длину и весил около 150 граммов — у него успели сформироваться мозг, руки и ноги.
"Ребенок чувствует себя отлично, совсем скоро мать сможет его покормить", — приводит издание слова одного из врачей.
Эта аномалия называется "эмбрион в эмбрионе" и встречается крайне редко — лишь при одной беременности из 500 тысяч.