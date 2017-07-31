ГП заинтересовало сравнение латвийским депутатом русских со вшами

РИГА, 31 июл – РИА Новости. Общественный активист из Латвии Владимир Линдерман сообщил, что Генпрокуратура РФ рассмотрит его обращение о возбуждении уголовного дела против депутата сейма Эдвина Шноре, сравнившего русских со вшами.

Заявление в Генпрокуратуру Линдерман отправил 11 июля. "Получил весточку из Генпрокуратуры РФ", — написал он в понедельник на своей странице в Facebook, дав понять, что в ответе российского ведомства говорится о том, что его обращение будет рассмотрено.

Как пишет Линдерман, "уподобление русскоязычных жителей Латвии вшам, а также использование оскорбительного словосочетания "русская вошь" в общем контексте статьи является действием, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и языка, совершенным с использованием средств массовой информации". В заявлении в Генпрокуратуру он отметил, что высказывание Шноре подпадает под статью 282 Уголовного кодекса РФ ("возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

В издании "Национальные вести" 19 мая была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша: "Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". Депутат также отметил, что "приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают".

Комиссия сейма Латвии вынесла Шноре устное предупреждение – самое мягкое из возможных наказаний, полиция безопасности Латвии в этих высказываниях не нашла признаков преступления.

Российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования иностранцев, совершивших преступление за пределами РФ, если это преступление направлено против интересов России либо против интересов гражданина России. В Латвии проживает около более 40 тысяч российских граждан. Унизительное для человеческого достоинства высказывание Шноре адресовано в том числе и им, пишет Baltnews.