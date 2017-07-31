Награжденный Порошенко украинский летчик признался в симпатиях к России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинский летчик Александр Акопов, вслепую посадивший в Турции побитый градом пассажирский самолет, после травли в соцсетях объяснил, почему поставил на аватар в Facebook коллаж с фотографиями главы российского МИД Сергея Лаврова, а также признался в симпатиях к России. Об этом сообщает "Страна.ua".

"Это наша бортпроводница меня сфотографировала. Я просто-напросто похож на Лаврова. У нас одного типажа лица, черты схожие", — подчеркнул Акопов. По словам пилота, он поставил это изображение на аватар еще до начала войны в Донецке и добавил, что менять его не собирается.

Летчик отметил, что президент Украины Петр Порошенко в разговоре с ним "по поводу фото Лаврова ничего не сказал".

Пилот также признался, что симпатизирует России. "Да, у меня есть симпатии к России. Симпатии к российскому хоккею. А к футболу — украинскому. Но живу-то я и работаю на Украине. Обвинять меня в сепаратизме не стоит", — заявил Акопов.

Ранее на летчика обрушилась волна критики за аватар с российским министром. На фотографию обратил внимание правозащитник Сергей Наумович, который заявил, что у него "поменялось отношение к "герою". Некоторые пользователи Facebook обвинили пилота в сепаратизме.

Акопов 27 июля практически вслепую посадил в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле самолет Airbus А320, на борту которого находились 127 человек. Лайнер попал в грозу с градом, в результате чего были повреждены стекла в кабине пилотов и носовая часть воздушного судна. 29 июля Порошенко наградил летчика орденом "За мужество".