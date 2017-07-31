В британской тюрьме заключенные захватили два крыла здания

ЛОНДОН, 31 июл — РИА Новости. В одной из тюрем к северо-западу от Лондона заключенные начали бунт, захватив два крыла здания тюрьмы; британские власти пытаются взять ситуацию под контроль, сообщают британские СМИ.

После полудня понедельника заключенные тюрьмы Mount в графстве Хартфордшир начали беспорядки, захватив два крыла здания исправительного учреждения. В тюрьме в настоящее время содержится более тысячи заключенных, в захваченной части здания — около 227 человек.

По данным телеканала Sky News, министерство юстиции подтвердило, что на место инцидента направлены сотрудники, имеющие опыт борьбы с беспорядками среди заключенных.

Тюрьма Mount была открыта в 1987 году, в ней содержатся заключенные, отбывающие последние шесть месяцев своего срока.