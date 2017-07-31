Белый дом подтвердил отставку директора по коммуникациям Скарамуччи

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом подтвердил в понедельник, что Энтони Скарамуччи уходит с поста директора Белого дома по коммуникациям всего через несколько дней после того, как приступил к своим обязанностям.

"Господин Скарамуччи посчитал, что лучше было дать (новому) главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

На прошлой неделе в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Новым руководителем аппарата стал генерал в отставке Джон Келли, до этого бывший министром внутренней безопасности, а пост пресс-секретаря заняла Сара Сандерс. Также в Белый дом пришел новый директор по коммуникациям, экс-финансист Энтони Скарамуччи, которого в прессе называли причиной отставки Прибаса и Спайсера. Скарамуччи уже в первые дни работы отметился грубой бранью в адрес бывших и нынешних коллег по Белому дому — высказывания были допущены в разговоре с журналистом и впоследствии преданы огласке. Скарамуччи признал, что позволил себе "яркие выражения", и пообещал, что больше не будет доверять журналистам.