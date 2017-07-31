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В мире

Сырьевая колония: Ляшко потребовал выслать посла США с Украины

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (391)
21:3231.07.2017
(обновлено: 21:34 31.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкЛидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины. Архивное фотоЛидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что министерство иностранных дел Украины должно выслать посла США Мари Йованович из страны после сделанного американским диппредставительством заявления о том, что некоторые кандидаты в украинский Верховный суд "вызывают сомнения". Об этом депутат Рады написал в Facebook.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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"Посол США в Киеве Йованович — слон в посудной лавке! Наш МИД должен требовать ее отзыва, тем более что, по моей информации, у нее нет никакой поддержки в Вашингтоне", — говорится в сообщении. Ляшко также прикрепил к записи скриншоты сообщений посольства США на Украине касательно кандидатов в Верховный суд в Twitter.

Депутат подчеркнул, что Вашингтон "возмущается", что Украина и Россия "вмешиваются" в американские выборы, при этом сами США "беспардонно суются во внутренние дела суверенного государства".

"Так унизительно указывают только сырьевым колониям", — добавил парламентарий. По его словам, он не допустит, чтобы с Украиной вели разговор в таком ключе.

Потребовал невозможного

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что требование Ляшко — в духе его обычной риторики.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Ляшко периодически выступает с критикой американских позиций и требует от американцев невозможного. Например, заключить военное сотрудничество с Украиной, поставить летальное оружие и выполнить обязательства по Будапештскому меморандуму, то есть вернуть Украине ядерное оружие. Во всем остальном он считает, что США излишне вмешиваются", — отметил эксперт.

По словам Асафова, лидер Радикальной партии занимает популистскую позицию, так как многие украинцы считают, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела страны. Политолог уверен, что за этим высказыванием ничего не последует, так же, как и за другими заявлениями Ляшко, например, об импичменте украинского президента Петра Порошенко.

При этом Асафов считает, что американцы не зря выражают сомнения насчет состава Верховного суда Украины.

"Что касается критики кандидатов в Верховный суд, то американцы здесь абсолютно правы. Потому что суд как был, так и останется коррупционной институцией страны, и верховенство права он за собой не несет. Но это данность украинской политики, которая сама по себе генерирует коррупцию во всех отраслях жизни страны", — подчеркнул он.

Чем недовольны американцы

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На прошлой неделе Высшая квалификационная комиссия судей Украины опубликовала имена 120 победителей конкурса на должность судей нового Верховного суда. Рекомендации о назначении этих кандидатов комиссия направит в Высший совет правосудия, где их проверят на соответствие критериям этики и добропорядочности. Соответствующее представление передадут президенту Украины Петру Порошенко, после чего он должен будет подписать указ и предоставить новым судьям полномочия.

Посольство США в Киеве заявило, что ряд кандидатов в новый Верховный суд Украины вызывают у них сомнения.

"Несколько сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, тем не менее, добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен рассмотреть каждую кандидатуру отдельно", — написали представители дипмиссии в Twitter.

Сомнения есть и у украинцев

В украинском Центре противодействия коррупции отметили, что новый Верховный суд будет состоять преимущественно из старых судебных кадров — 80% кандидатов являются действующими или бывшими судьями с сомнительной репутацией.

Экс-премьер Украины Азаров. Архивное фото
© AP Photo / Ivan Sekretarev
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"Большинство из них — почти 80% или 93 кандидата — являются или были судьями. И только 25 победителей из 120 являются кандидатами вне судебной системы: ученые или адвокаты", — сообщили в Центре противодействия коррупции.

Представители Центра отметили, что 30 человек из списка получили отрицательную оценку Общественного совета добропорядочности. Таким образом, каждый четвертый будущий судья Верховного суда, избранный квалификационной коллегией, принимал политически мотивированные решения, нарушал права человека, или не может объяснить собственные доходы.

Отмечается, что прошедшие окончательный отбор кандидаты будут делегированы в четыре кассационных суда. Больше всего кандидатов с отрицательным заключением Общественного совета добропорядочности попадут в Административный суд — 9 из 30 человек. Именно в этом суде принимаются окончательные решения по делам, где украинцы выступают против действий или бездействия институтов власти.

Здание компании Газпром на улице Наметкина в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Шесть человек, которые в будущем могут стать судьями Кассационного уголовного суда, получили негативные выводы Общественного совета за нарушение прав человека и решений ЕСПЧ, а также за принятие политически мотивированных дел. При этом всего лишь у пяти кандидатов нет судейского опыта. Примечательно, что в этом суде пересматриваются дела Антикоррупционного бюро.

Кто такая Йованович

Мари Йованович стала послом США на Украине 23 августа 2016 года. Она входила в состав делегации Госдепартамента США, которая посетила подконтрольный Киеву район проведения боевых действий в Донбассе. После инспекции власти заявили, что "украинские военные получили высокую оценку от американских коллег". Однако спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер тогда отметил, что конфликт на юго-востоке страны — не "замороженная, а горячая война".

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