Доступ на дачу в Серебряном бору закрыли досрочно, заявили в посольстве США

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Американские дипломаты уже два дня не имеют доступа к даче в московском Серебряном бору, в связи с чем посольство США в России планирует обратиться к российским властям за разъяснениями, рассказала РИА Новости глава пресс-службы дипмиссии Мария Олсон.

Ранее МИД России заявил, что с 1 августа приостанавливает использование посольством США в Москве складских помещений на Дорожной улице и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Указанные меры стали ответом на антироссийскую политику и новые санкции со стороны США. Теффт, со своей стороны, заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой шагами.

"Нам не дали доступ к объекту (в Серебряном бору – ред.) ни вчера, ни сегодня. Мы обращались по этому поводу к российским официальным лицам и будем делать это завтра", — сказала Олсон.

Она не стала комментировать, означает ли это обращение в МИД России.

По данным агентства Рейтер, нескольким машинам с дипломатическими номерами, в том числе грузовику, в понедельник было отказано в доступе на территорию дачи.

Ранее сообщалось, что вывоз вещей со склада посольства США на Дорожной улице на юге Москвы продолжается, при этом большая часть имущества была вывезена еще на прошлой неделе.