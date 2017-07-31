Грушко: санкции подтверждают, что США относятся к союзникам как к вассалам

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Принятие конгрессом США нового закона о санкциях против России подтвердило, что Вашингтон относится к своим союзникам в Европе, как к вассалам, заявил постпред при НАТО Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24".

"То, что сделали США, в данном случае конгресс, — это не только удар по международному праву, по самим основам современной системы международных отношений, по нормам ВТО, но это и серьезный удар по трансатлантической сцепке", — сказал Грушко.

По его словам, сейчас очень многие пытаются просчитать, какой экономический ущерб будет нанесен западноевропейским странам, сколько будут стоить эти потери. "Но мне представляется, что главное заключается в другом — в том, что США подтвердили, продемонстрировали, что к своим союзникам они относятся как к вассалам", — подчеркнул постпред.

Сенат США в минувший четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Теперь президент США имеет 10 дней, чтобы подписать или отклонить этот закон.