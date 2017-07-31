Киев назвал российский закон о гражданстве для украинцев дискриминационным

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Закон, который, в частности, упрощает получение гражданства и вида на жительство в России для украинцев, дискриминирует права граждан Украины, заявили в МИД этой страны.
Документ, как полагают в Киеве, является "продолжением правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают" в России, в том числе в Крыму, который Украина считает своей территорией.
МИД Украины считает, что принятие закона свидетельствует "о полном неуважении" международного права.
Крым вновь стал российским регионом после прошедшего в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.