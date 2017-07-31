Киев назвал российский закон о гражданстве для украинцев дискриминационным

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Закон, который, в частности, упрощает получение гражданства и вида на жительство в России для украинцев, дискриминирует права граждан Украины, заявили в МИД этой страны.

Документ, как полагают в Киеве, является "продолжением правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают" в России, в том числе в Крыму, который Украина считает своей территорией.

МИД Украины считает, что принятие закона свидетельствует "о полном неуважении" международного права.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, упрощает процесс получения гражданства для украинцев. Документ, который вступит в силу с 1 сентября, предусматривает, что жители этой страны, желающие получить гражданство России, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в российской миграционной службе, вторая — направляется на Украину. Такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в украинских учреждениях. Такую же процедуру достаточно пройти украинцам, желающим получить вид на жительство в России.

Крым вновь стал российским регионом после прошедшего в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.