Пентагон объяснил обеспокоенность покупкой Турцией российских С-400

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Министерство обороны США обеспокоено несовместимостью систем вооружения НАТО и противоракетных комплексов С-400, которые Турция может закупить у России, сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"В целом, что касается любого партнера и союзника, с которыми мы (США) работаем — а мы, конечно, работаем с Турцией — всегда волнует, что они покупают. Мы хотим, чтобы они покупали и вкладывались в вещи, которые вносят вклад в наш союз. Если этого не делать, то беспокойство в том, что это (закупки — ред.) не будет вносить вклад в нашу совместимость (систем вооружения — ред.)", — сказал Дэвис на брифинге.

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подписании с Россией документов о поставке С-400. Он выразил надежду, что увидит ЗРК в своей стране, и сообщил, что стороны будет вести их совместное производство. При этом он не уточнил, когда и под каким именно документом были поставлены подписи.

До этого в ответ на озабоченности Вашингтона Эрдоган заявлял, что каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности и с какой стороны эти меры можно обеспечить, туда и делаются шаги. Президент Турции заметил, что с США решить этот вопрос не удалось, поэтому Анкара обратила внимание на С-400.