МИД Украины направил Москве ноту после задержания дипломата из РФ в Киеве

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Украинский МИД направил ноту протеста российской стороне в связи с задержанием под Киевом советника посла РФ на Украине Руслана Требунского, который якобы был нетрезв, написала в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

Ранее Нацполиция Украины заявила, что правоохранители задержали Требунского, который якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, после проверки его отпустили.

"Направили ноту РФ относительно управления авто в состоянии алкогольного опьянения российским дипломатом. Грубое нарушение Венской конвенции, законов Украины", — заявила Беца.