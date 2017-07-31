Боливия поддержала Венесуэлу с созывом учредительного собрания

МЕХИКО, 31 июл — РИА Новости. Боливия заявила о своей безоговорочной поддержке властей Венесуэлы после созыва национального учредительного собрания, которое должно будет заняться реформированием конституции и системы управления страной.

"МИД выражает свое признание и поздравления венесуэльскому народу, который принял участие в это воскресенье, 30 июля, в выборах членов учредительного собрания в надежде на мир, независимость и самоопределение", — говорится в заявлении дипломатического ведомства Боливии.

Ранее Испания, Колумбия, Аргентина, Мексика, Панама, Коста-Рика заявили, что не признают результатов выборов, а значит, и легитимности действий правительства Венесуэлы. США также заявили, что выступают против проведения выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы и готовы к "жестким экономическим мерам", если выборы все же состоятся.

В связи с этим Боливия призвала международное сообщество уважать демократический процесс в Венесуэле.

Созыв выборов национального учредительного собрания в Венесуэле был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.