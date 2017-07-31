Полет ракеты КНДР стал самым продолжительным для Пхеньяна, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Полет ракеты КНДР, запущенной в субботу, был самым продолжительным за всю историю запусков Пхеньяна, сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Она летела довольно долгое время, около 45 минут", — заявил Дэвис на брифинге.

При этом он утвердительно ответил на вопрос, был ли этот полет самым продолжительным для ракет КНДР.

В КНДР заявили о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.