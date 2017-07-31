Постпред Китая: Совбез ООН работает над новой резолюцией по КНДР

ООН, 31 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН по-прежнему работает над новой резолюцией по КНДР, несмотря на негативную позицию США, заявил журналистам постоянный представитель Китая при всемирной организации Лю Цзеи.

"Работа над резолюцией идет", — сказал Лю Цзеи. "Мы работаем над новым ответом Совета Безопасности", — добавил китайский дипломат.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что нет смысла проводить экстренное заседание Совета Безопасности ООН по последним ракетным испытаниям КНДР, коль скоро на заседании не ожидается консенсуса. Хейли также призвала КНР к действиям по расширению давления на Пхеньян. По заявлению Хейли, новая резолюция лишь убедит КНДР, что на данном этапе международное сообщество не готово противодействовать Пхеньяну.

В ночь на субботу Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.

КНДР заявила о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.