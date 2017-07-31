Посольство США в России прокомментировало слова Макфола о визах для россиян

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Слова бывшего посла США в России Майкла Макфола о проблемах с выдачей виз россиянам после принятия Москвой ответных санкций являются его личным взглядом, заявили РИА Новости в посольстве США в РФ.

В понедельник Майкл Макфол в своем микроблоге в Twitter предупредил россиян о возможных трудностях с получением американских виз в том случае, если Москва сократит численность американских дипломатов на территории страны.

"Посол Макфол в настоящее время не находится на госслужбе, его сообщения в Twitter представляют только его личные взгляды", — говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжении РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

МИД РФ уточнил, что данные меры — ответ на антироссийскую политику США и разрабатываемые новые антироссийские санкции США. Помимо сокращения сотрудников дипмиссий США, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту.

Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.