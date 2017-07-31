Постпред Китая при ООН отверг критику Трампа по КНДР

ООН, 31 июл — РИА Новости. Постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи отверг в понедельник критику президента США Дональда Трампа в адрес Пекина, который, по заявлению Трампа, не помогает решить ядерную проблему КНДР.

"О Китае говорят немало. Если две основные стороны (США и КНДР — ред.) отказываются двигаться в направлении, которого требует резолюция СБ ООН — деэскалации напряженности, переговоров с целью денуклеаризации и стабильности, а также отказываются возобновить диалог, то вне зависимости от того, насколько способен (помочь) Китай, усилия Китая не дадут практических результатов. Это зависит от двух основных сторон — они в основном ответственны за то, чтобы начать двигаться в правильном направлении, а не Китай", — заявил Лю Цзеи на брифинге ООН. Он подчеркнул, что КНР соблюдает резолюции ООН по санкциям в отношении КНДР.

Ранее Трамп написал в Twitter, что "очень разочарован в Китае", который "ничего не сделал кроме разговоров" в отношении КНДР.

США на протяжении долгого времени пытаются убедить Китай оказать давление на Пхеньян с тем, чтобы тот отказался от ядерной программы. Львиная доля внешнеэкономической деятельности КНДР приходится на Китай.