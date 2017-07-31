Жители сербского хутора рассказали, как назвали его в честь Путина

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жители бывшего сербского хутора Аджинци рассказали, как отказались от старого названия и недавно переименовали поселение в Путиново в честь президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Sputnik Сербия.
Небольшая деревня, прежде носившая название в честь одного из турецких завоевателей, находится в 17 километрах от сербского города Медведжа. Как заявил один из местных жителей Малиша Петрушич, противников идея нового названия деревни не вызвала возражений.
"Мы все русофилы, так что мы легко договорились. Учитывая, какая политическая ситуация в мире, это для нас было идеальным решением", — рассказал он.
"Может быть, кого-то удивит, что в нашем маленьком селе, затерянном в горах, люди столько знают о политике, но это действительно так. В Путиново около 20 домов, в десяти люди живут круглый год. Не понимаю, почему все так удивились нашему решению", — отметил другой житель хутора Драган Делибашич.
"Наш Путин просто отличный! Я сразу согласился на то, чтобы поменять название. Это большая разница — жить в Путиново или в деревне, названной в честь человека, который был завоевателем. Мы под Турками мучились 500 лет", — заявил 79-летний Сава Петрушич.
Полностью поддержала переименование деревни и Милияна Делибашич, которая каждое лето приезжает в Путиново с внуками.
"Почему наше местечко должно называться в честь турка, который жил пятьсот лет назад? В общем, мы быстро договорились, а русских и Путина мы действительно любим. Природа здесь прекрасная, нетронутая, а в приселке у нас всегда царит единодушие, разве что ревность соседей его портит", — сказала она.
Ранее известный сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что с приходом Владимира Путина к власти в России сербы стали чувствовать к себе уважение. Он также отмечал, что поддерживает российского лидера, поскольку Путин совершил "нечто важное для всего мира".