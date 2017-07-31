Жители сербского хутора рассказали, как назвали его в честь Путина

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жители бывшего сербского хутора Аджинци рассказали, как отказались от старого названия и недавно переименовали поселение в Путиново в честь президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Sputnik Сербия.

© Sputnik Сербия/Бранкица Ристич Село Путиново в Сербии © Sputnik Сербия/Бранкица Ристич Село Путиново в Сербии

Небольшая деревня, прежде носившая название в честь одного из турецких завоевателей, находится в 17 километрах от сербского города Медведжа. Как заявил один из местных жителей Малиша Петрушич, противников идея нового названия деревни не вызвала возражений.

© Sputnik Сербия/Бранкица Ристич Милован Петрушич © Sputnik Сербия/Бранкица Ристич Милован Петрушич

"Мы все русофилы, так что мы легко договорились. Учитывая, какая политическая ситуация в мире, это для нас было идеальным решением", — рассказал он.

"Может быть, кого-то удивит, что в нашем маленьком селе, затерянном в горах, люди столько знают о политике, но это действительно так. В Путиново около 20 домов, в десяти люди живут круглый год. Не понимаю, почему все так удивились нашему решению", — отметил другой житель хутора Драган Делибашич.

"Наш Путин просто отличный! Я сразу согласился на то, чтобы поменять название. Это большая разница — жить в Путиново или в деревне, названной в честь человека, который был завоевателем. Мы под Турками мучились 500 лет", — заявил 79-летний Сава Петрушич.

© Sputnik Сербия/Бранкица Ристич Село Путиново в Сербии © Sputnik Сербия/Бранкица Ристич Село Путиново в Сербии

Полностью поддержала переименование деревни и Милияна Делибашич, которая каждое лето приезжает в Путиново с внуками.

"Почему наше местечко должно называться в честь турка, который жил пятьсот лет назад? В общем, мы быстро договорились, а русских и Путина мы действительно любим. Природа здесь прекрасная, нетронутая, а в приселке у нас всегда царит единодушие, разве что ревность соседей его портит", — сказала она.

Ранее известный сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что с приходом Владимира Путина к власти в России сербы стали чувствовать к себе уважение. Он также отмечал, что поддерживает российского лидера, поскольку Путин совершил "нечто важное для всего мира".