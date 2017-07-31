В Йемене при ударе беспилотника ликвидированы пять боевиков "Аль-Каиды"*

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пять человек, предположительно входящих в террористическую организацию "Аль-Каида"*, ликвидированы в результате удара беспилотного летательного аппарата в йеменской провинции Мариб, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что в результате операции, направленной против людей, "известных как членов "Аль-Каиды", были ликвидированы пять йеменцев и иностранцев, гражданства которых не уточнил. Предположительно, операцию провели американские ВВС.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

США в последние годы регулярно наносят в Йемене удары по группировке "Аль-Каида", как правило, ограничиваясь ударами с воздуха, но при новой администрации президента Дональда Трампа провели уже несколько наземных рейдов против террористов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.