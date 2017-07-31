Силовики заявили о трех раненых в Донбассе в понедельник

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Позиции украинских силовиков в Донбассе в понедельник три раза подверглись обстрелу, трое военных получили ранения, сообщил пресс-центр военной операции украинских силовиков.

"Боевики минимизировали количество обстрелов украинских позиций в светлое время суток. Так, с полуночи и до 18.00 (совпадает с мск) зафиксировано три случая нарушения перемирия", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, в результате обстрела из гранатометов и стрелкового оружия позиций силовиков в поселке Новотошковское Луганской области один украинский военный был ранен, двое других получили боевые травмы.