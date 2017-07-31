Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за надвигающегося шторма

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт объявил чрезвычайное положение в 31 округе штата из-за надвигающегося тропического шторма "Эмили", сообщается на официальном сайте политика.

"Чрезвычайное положение позволит властям штата широко взаимодействовать с местными властями для обеспечения их всеми ресурсами, которые могут им понадобиться", — говорится в заявлении губернатора. Эвакуация местных жителей пока не проводилась.

Ранее сообщалось, что тропический шторм, получивший имя "Эмили", сформировался в Мексиканском заливе недалеко от побережья Флориды. По данным Национального центра предупреждения ураганов США (NHC), сейчас он движется на восток со скоростью 13 километров в час. Ожидается, что в скором времени шторм достигнет центральной и южной части штата и принесет в регион дожди и ветры.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.