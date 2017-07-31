Вице-президент США Пенс прибыл в Грузию

ТБИЛИСИ, 31 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Самолет вице-президента США Майка Пенса приземлился в тбилисском международном аэропорту, транслирует телекомпания "Рустави 2".

Вице-президент США с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл из Таллина, где он провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

В тбилисском аэропорту его встретил глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили с супругой, прозвучали гимны двух стран.

Официальные встречи вице-президента с высокопоставленными лицами Грузии начнутся во вторник. Пенс проведет встречи с Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили, будут сделаны совместные заявления для СМИ. Ожидается, что во вторник Пенс посетит военный полигон Вазиани и понаблюдает за проходящими многонациональными учениями НАТО "Достойный партнер-2017".

Пенс завершит визит в Грузию во вторник вечером. Из Тбилиси вице-президент США направится в Черногорию, которая в начале июня стала членом НАТО.