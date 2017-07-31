Трамп заявил, что никакого хаоса в Белом доме нет

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп считает, что никакого хаоса в Белом доме нет, коль скоро экономические показатели США хорошие.

"Самые высокие показатели фондового рынка в истории, лучшие экономические показатели за ряд лет, наиболее низкая безработица за 17 лет, оплата труда растет, ВС: Никакого хаоса в Белом доме!" — написал Трамп в Twitter. Под ВС (SC) Трамп, вероятно, имеет в виду Верховный суд США, куда на вакантную должность с подачи президента был назначен судья Нил Горсач.

Администрация Трампа приписывает себе заслугу экономического роста и хороших показателей по безработице, оппозиционные демократы заявляют, что это следствие политики предыдущего президента Барака Обамы.

На прошлой неделе в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Новым руководителем аппарата стал генерал в отставке Джон Келли, до этого бывший министром внутренней безопасности, а пост пресс-секретаря заняла Сара Сандерс. Также в Белый дом пришел новый директор по коммуникациям, экс-финансист Энтони Скарамуччи, которого в прессе называют причиной отставки Прибаса и Спайсера. Скарамуччи уже в первые дни работы отметился грубой бранью в адрес бывших и нынешних коллег по Белому дому — высказывания были допущены в разговоре с журналистом и впоследствии преданы огласке. Скарамуччи признал, что позволил себе "яркие выражения", и пообещал, что больше не будет доверять журналистам.