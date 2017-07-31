Иракский генерал рассказал об "измотанности" боевиков ИГ*

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бригадный генерал иракских ВС Наджм аль-Джабури заявил, что боевики террористической группировки "Исламское государство"* "очень измотаны" накануне боев за освобождение иракского города Талль-Афар, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Враг очень измотан. Мне сообщила разведка о том, что их боевой дух находится в упадке", — цитирует агентство слова аль-Джабури. Он также отметил, что "не ожидает ожесточенных боев".

По словам генерала, на данный момент в городе находятся порядка 1,5-2 тысяч боевиков. "Это огромная цифра, но рельеф поможет (иракским войскам — ред.)", — подчеркнул он.

Аль-Джабури отметил, что боевики, как ожидается, будут применять бомбы, подрывные мины-ловушки и использовать снайперов, обратив внимание на то, что ИГ не испытывает проблем со снаряжением.

Военный также рассказал о том, что около месяца назад он беседовал с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, отметив, что предстоящие бои будут отличаться от предыдущих сражений.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал, что после освобождения Мосула армия планирует освободить от ИГ города Талль-Афар и Эль-Хавиджа с той же решимостью. Талль-Афар находится в северной провинции Найнава недалеко от Мосула и границы с Сирией.

Власти Ирака 10 июля официально объявили о победе над ИГ в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

* Террористическая организация, запрещенная в России.