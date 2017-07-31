Катар и Al-Jazeera опровергли сообщение о взятках Эр-Рияда российским СМИ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Посольство Катара в России и генеральный директор катарского телеканала "Аль-Джазира" опровергли опубликованную на поддельном сайте канала информацию о том, что посол Катара заявил о получении российскими журналистами взяток от Саудовской Аравии.

На поддельной странице, оформленной как часть сайта "Аль-Джазиры", появилась заметка о том, что посол Фахад аль-Аттыйя якобы заявил о получении журналистами RT, РИА Новости и ТАСС взяток в размере 600 миллионов рублей от посла Саудовской Аравии за отказ от публикаций, освещающих королевство в негативном свете.

В заявлении, которое поступило в распоряжение РИА Новости, посольство называет информацию о "заявлении" "лживой и сфабрикованной". Дипмиссия подчеркивает, что посол не делал подобных заявлений, а размещенная информация нацелена на нанесение вреда российским СМИ.

"Это не первый раз, когда фабрикуются интервью, статьи, фотографии или видео, якобы производства "Аль-Джазиры". Однако в этот раз сфабрикованная страница с новостью оформлена настолько убедительно, что запудривает мозги всем, и требуется очень тщательно рассматривать ее, чтобы понять, что сайт поддельный", — заявил РИА Новости гендиректор канала Ясер Абу Хилала.

Он объяснил, что новость опубликована на сайте, в адресе которого под буквой Z находится точка, которой нет в адресе настоящего сайта. Но когда пользователь нажимает на значок телеканала, то попадает на его настоящий сайт.

"Это очень убедительная подделка, цель которой – устроить конфликт между "Аль-Джазирой" и российскими СМИ, а также между российскими СМИ и Катаром в свете кризиса в Персидском заливе, который СМИ России освещают профессионально и объективно", — заявил Абу Хилала.

"Я как наблюдатель опишу российскую политическую позицию как взвешенную, она помогла Катару добиться доли справедливости в свете блокады. Думаю, что стороны, устроившие взлом, используют его в качестве инструмента внешней политики, эти стороны известны. Не стоит забывать, что ОАЭ осуществили взлом катарского информационного агентства (QNA), они устроили кризис в Заливе", — заявил гендиректор телеканала.

Кризис вокруг Катара, выразившийся в разрыве дипотношений арабских стран с Дохой, возник из-за появившихся на взломанном хакерами ресурсе QNA сообщений, вызвавших резко негативную реакцию соседних стран, в первую очередь Саудовской Аравии.

Гендиректор канала также сказал, что "хакеры не прекращают попытки взломать аккаунты "Аль-Джазиры", но у них пока не получилось". Он предположил, что за этими действиями стоят представители ОАЭ, однако не привел доказательств этого утверждения.

"Такие попытки (взлома) отражают влияние канала, его репутацию, поэтому они используют имя канала для распространения лжи и клеветы", — заявил Абу Хилала.

Директор пресс-службы МВД Катара Абдалла аль-Мифтах заявил на пресс-конференции в Дохе, что группа экспертов уже несколько недель собирает информацию о взломе сайта агентства QNA и его профилей в соцсетях. Глава комиссии Али Мухаммад аль-Муханди заявил, что IP-адреса, с которых осуществлялась хакерская атака на сайт агентства, принадлежат ОАЭ.