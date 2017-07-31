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В мире

Катар и Al-Jazeera опровергли сообщение о взятках Эр-Рияда российским СМИ

18:1631.07.2017
(обновлено: 18:50 31.07.2017)
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© AP Photo / Kamran JebreilСотрудник в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар. Архивное фотоСотрудник в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар. Архивное фото
© AP Photo / Kamran Jebreil

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Посольство Катара в России и генеральный директор катарского телеканала "Аль-Джазира" опровергли опубликованную на поддельном сайте канала информацию о том, что посол Катара заявил о получении российскими журналистами взяток от Саудовской Аравии.

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На поддельной странице, оформленной как часть сайта "Аль-Джазиры", появилась заметка о том, что посол Фахад аль-Аттыйя якобы заявил о получении журналистами RT, РИА Новости и ТАСС взяток в размере 600 миллионов рублей от посла Саудовской Аравии за отказ от публикаций, освещающих королевство в негативном свете.

В заявлении, которое поступило в распоряжение РИА Новости, посольство называет информацию о "заявлении" "лживой и сфабрикованной". Дипмиссия подчеркивает, что посол не делал подобных заявлений, а размещенная информация нацелена на нанесение вреда российским СМИ.

Пентагон. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
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"Это не первый раз, когда фабрикуются интервью, статьи, фотографии или видео, якобы производства "Аль-Джазиры". Однако в этот раз сфабрикованная страница с новостью оформлена настолько убедительно, что запудривает мозги всем, и требуется очень тщательно рассматривать ее, чтобы понять, что сайт поддельный", — заявил РИА Новости гендиректор канала Ясер Абу Хилала.

Он объяснил, что новость опубликована на сайте, в адресе которого под буквой Z находится точка, которой нет в адресе настоящего сайта. Но когда пользователь нажимает на значок телеканала, то попадает на его настоящий сайт.

"Это очень убедительная подделка, цель которой – устроить конфликт между "Аль-Джазирой" и российскими СМИ, а также между российскими СМИ и Катаром в свете кризиса в Персидском заливе, который СМИ России освещают профессионально и объективно", — заявил Абу Хилала.

Логотип международного информационного бренда Спутник. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Я как наблюдатель опишу российскую политическую позицию как взвешенную, она помогла Катару добиться доли справедливости в свете блокады. Думаю, что стороны, устроившие взлом, используют его в качестве инструмента внешней политики, эти стороны известны. Не стоит забывать, что ОАЭ осуществили взлом катарского информационного агентства (QNA), они устроили кризис в Заливе", — заявил гендиректор телеканала.

Кризис вокруг Катара, выразившийся в разрыве дипотношений арабских стран с Дохой, возник из-за появившихся на взломанном хакерами ресурсе QNA сообщений, вызвавших резко негативную реакцию соседних стран, в первую очередь Саудовской Аравии.

Гендиректор канала также сказал, что "хакеры не прекращают попытки взломать аккаунты "Аль-Джазиры", но у них пока не получилось". Он предположил, что за этими действиями стоят представители ОАЭ, однако не привел доказательств этого утверждения.

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"Такие попытки (взлома) отражают влияние канала, его репутацию, поэтому они используют имя канала для распространения лжи и клеветы", — заявил Абу Хилала.

Директор пресс-службы МВД Катара Абдалла аль-Мифтах заявил на пресс-конференции в Дохе, что группа экспертов уже несколько недель собирает информацию о взломе сайта агентства QNA и его профилей в соцсетях. Глава комиссии Али Мухаммад аль-Муханди заявил, что IP-адреса, с которых осуществлялась хакерская атака на сайт агентства, принадлежат ОАЭ.

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