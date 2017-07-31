В Ираке шиитские ополченцы примут участие в штурме Талль-Афра

КАИР, 31 июл — РИА Новости. Отряды шиитского ополчения Ирака Хашд аш-Шааби примут участие в освобождении от боевиков группировки ИГ* города Талль-Афар, заявил премьер-министр страны Хайдер аль-Абади.

Талль-Афар, расположенный в 50 км к западу от Мосула, остается последним серьёзным оплотом террористов на границе с Сирией. Город населяют в основном иракские туркмены, являющиеся суннитами.

"Правительство и руководство силовых ведомств разработало план по освобождению в скором времени города и района Талль-Афар. В операции примут участие все силовые ведомства, включая Хашд аш-Шааби", — заявил премьер на открытии очередной сессии молодежного парламента Ирака, трансляцию вел телеканал "Аль-Арабия".

Ополчение неоднократно подвергалось критике со стороны властей Саудовской Аравии и Турции, которые обвиняли его в разжигании розни между иракскими мусульманами-шиитами и суннитами. Правительство Ирака во главе с премьером-шиитом Хайдером аль-Абади отвергало обвинения. В ходе освобождения Фаллуджи и Мосула от радикалов шиитское ополчение было фактически отстранено от участия в их штурме из-за давления местной суннитской общины, а также критики из-за рубежа.

В ноябре 2016 года иракский парламент проголосовал за включение шиитского ополчения в состав армии страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России