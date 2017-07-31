В ЛНР заявили об отсутствии прогресса в обмене пленными

ЛУГАНСК, 31 июл — РИА Новости. Участники видеоконференции гуманитарной подгруппы по Донбассу в понедельник не договорились об обмене пленными по формуле "всех на всех", заявила журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленных самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева.

Ранее в ЛНР сообщили о завершении видеоконференции участниками гуманитарной подгруппы по Донбассу.

"Самый главный вопрос, из-за чего, собственно говоря, инициировалась видеоконференция – это обсуждение списка лиц для проведения обмена "всех на всех". Но, к сожалению, я вынуждена констатировать, что сегодня мы не сдвинулись с мертвой точки", — сообщила Кобцева.

Она добавила, что Киев предоставил ДНР и ЛНР общий список пленных для обсуждения и настаивает на таком же списке для себя. Кроме того, по словам Кобцевой, киевская сторона настаивает на разделении лиц по категориям, с чем самопровозглашенные республики выражают несогласие, опираясь на минские договоренности.

"Мы (ЛНР — ред.) в таком формате обсуждать не будем. Если был заявлен список со стороны Луганска 189 человек, мы готовы его обсуждать без деления на какие-либо категории", — уточнила Кобцева.

Представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявлял, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона полностью игнорирует значительную часть запросов ЛНР по тем лицам, которые ожидается обменять со стороны республики.