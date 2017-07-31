В российском МИД прокомментировали выборы в Венесуэле

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. МИД России призывает международных игроков, намеревающихся не признавать итоги выборов в Национальное учредительное собрание, а также усилить экономическое давление на страну, воздержаться от своих планов, которые могли бы углубить поляризацию в венесуэльском обществе, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В минувшее воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.

В МИД РФ напомнили, что, по данным Национального избирательного совета Венесуэлы, в выборах приняли участие свыше 8 миллионов человек или 41,5% избирателей. В настоящее время продолжается подсчет голосов, поданных за кандидатов, ожидается подведение его окончательных итогов.

"С сожалением отмечаем, что оппозиционные силы не только не откликнулись на призыв к участию в выборах, но и старались помешать им, спровоцировав отдельные столкновения, повлекшие человеческие жертвы. Призываем стороны прекратить бессмысленное силовое противоборство", — отмечается в комментарии.

"Рассчитываем, что те представители регионального и мирового сообщества, которые, насколько можно судить, намерены не признавать итоги венесуэльских выборов и усилить экономическое давление на Каракас, проявят сдержанность и откажутся от своих деструктивных планов, способных углубить поляризацию в обществе", — подчеркивает МИД РФ.

Как указано в комментарии, Москва считает, что прошедшее голосование дало четкий сигнал о давно назревшей необходимости преодоления переживаемого страной кризиса политическими средствами путем диалога, в русле действующего законодательства, на основе народного волеизъявления и без вмешательства извне.

"Сейчас особенно важно избежать очередного витка насилия, его перерастания в новые формы противостояния. Необходимо создать нормальные условия, в том числе внешние, для того, чтобы Учредительная ассамблея смогла заложить основы для мирного урегулирования существующих в венесуэльском обществе противоречий, достижения национального согласия, проведения реформ во имя развития и процветания государства, благополучия каждого его гражданина", — говорится в комментарии.