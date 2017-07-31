Напавший с ножом на покупателей магазина в Гамбурге хотел стать смертником

БЕРЛИН, 31 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Мужчина, напавший с ножом на покупателей в супермаркете в Гамбурге, был исламистом, он пришел к идее радикального ислама самостоятельно и совершил преступление, собираясь стать смертником, говорится в заявлении генпрокуратуры ФРГ, опубликованном в понедельник.

"В основе преступления лежит радикально-исламистский мотив. По актуальной информации следствия, обвиняемый был радикализован самостоятельно. По его словам, он в течение некоторого времени занимался темой радикального ислама. За два дня до преступления он решил следовать данному образу жизни. В день преступления он решил в этой связи совершить покушение с надеждой умереть как "мученик", — говорится в заявлении ведомства.

В связи с "особым значением инцидента" генпрокуратура ФРГ приняла расследование по делу о нападении 26-летнего Ахмада А. в супермаркете. Подозреваемому инкриминируется убийство и попытка убийства, а также нанесение тяжких телесных повреждений, говорится в сообщении.

В генпрокуратуре подчеркивают, что до сих пор нет оснований считать, что Ахмад А. является членом "Исламского государства"* или другой террористической организации, а также что он "непосредственно перед или во время преступления находился в контакте или под влиянием" террористов.

Мужчина в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете Edeka в Гамбурге. Один человек убит, семеро получили ранения. Нападавший был задержан. Полиция сообщила, что подозреваемый в нападении является 26-летним уроженцем ОАЭ. Он прибыл в ФРГ в качестве беженца, однако немецкие власти отклонили его прошение. Его должны были депортировать в течение нескольких дней.

* Террористическая организация, запрещенная в России.