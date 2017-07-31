Пенс заявил, что США выступают за конструктивные отношения с Россией

Вице-президент США Майк Пенс во время визита в Эстонию. 31 июля 2017

Вице-президент США Майк Пенс во время визита в Эстонию. 31 июля 2017

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. США хотят конструктивных отношений с Россией на основе сотрудничества и общих интересов, заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая в Таллинне.

"Выбор США заключается в конструктивных отношениях с Россией на основе сотрудничества и общих интересов", — заявил Пенс, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

"Россия тоже заявляла, что хочет нормализовать отношения с США. К сожалению, на прошлой неделе Россия предприняла решительный шаг по сокращению дипломатического присутствия США в своей стране", — добавил он.