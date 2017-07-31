МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. МИД Украины должен отозвать посла США в стране Мари Йованович после критики кандидатов в Верховный суд со стороны американского диппредставительства. Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко написал в Facebook.
По мнению Ляшко в Вашингтоне "возмущаются, что Россия или Украина вмешиваются в их выборы", а сами при этом "беспардонно суются во внутренние дела суверенного государства".
"Так унизительно указывают только сырьевым колониям", — написал политик, отметив при этом, что никому не позволит разговаривать в таком ключе с Украиной.
Ряд сильних кандидатів потрапили до складу Верховного Суду, але все ж доброчесність багатьох із них викликає сумніви… #IntegrityMatters— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 июля 2017 г.
Ранее Высшая квалификационная комиссия судей опубликовала списки 120 победителей конкурса на должности в новый Верховный суд Украины. Посольство США в Киеве скептически оценило результаты отбора, так как добропорядочность многих кандидатов "вызывает сомнения".
Йованович стала американским послом на Украине в августе 2016 года.