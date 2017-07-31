Следователи считают вменяемым напавшего с ножом на людей в Гамбурге

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Следователи считают вменяемым злоумышленника, совершившего нападение в супермаркете немецкого Гамбурга, в результате которого погиб один человек и несколько пострадали, заявил начальник полиции города Ральф Мартин Майер.

"Есть признаки, указывающие на то, что преступник психически не здоров, исламистская мотивация также сыграла роль. Поэтому трудно сказать, идет ли речь о теракте", — приводит таблоид Bild слова Майера. "Суд по запросу прокуратуры подготовил ордер на арест, что свидетельствует о том, что преступника не считают душевнобольным", — сказал он.

Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, задержанный, находясь в предварительном заключении, называл себя террористом, однако не раскрыл мотивов своих действий.

Мужчина в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете Edeka в Гамбурге. Один человек убит, семеро получили ранения. Нападавший был задержан. Информации о мотивах преступления пока нет. Полиция сообщила, что подозреваемый в нападении является 26-летним уроженцем ОАЭ. Он прибыл в ФРГ в качестве беженца, однако немецкие власти отклонили его прошение. Его должны были депортировать в течение нескольких дней.