Пенс рассказал, что мешает улучшению отношений США и России

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. США хотят улучшить отношения с РФ, но она должна кардинально изменить свою политику, заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая в Таллинне.

"Президент (США Дональд) Трамп ясно сказал: Америка готова к лучшим отношениям с Россией. Но президент и наш конгресс едины в своем послании: лучшие отношения и снятие санкций потребуют от России кардинально изменить ее действия, которые привели к санкциям, в первую очередь", — заявил Пенс, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

Пенс пояснил, что именно должна изменить Россия в своей политике.

"В настоящее время Россия по-прежнему стремится перекроить международные границы силой, подорвать демократические суверенные государства и разъединить свободные народы Европы. Президент Трамп призвал Россию прекратить свои дестабилизирующие действия на Украине и в других местах и прекратить поддержку враждебных режимов, таких как Северная Корея и Иран", — сказал вице-президент США.

"Мы надеемся на лучшие дни и лучшие отношения с Россией, но, как я сказал ранее сегодня, последние дипломатические действия Москвы не смогут сдержать наши обязательства по обеспечению безопасности США, наших союзников и всех стран, которые любят свободу", — добавил вице-президент.

Он отметил, что "США отвергают любые попытки применения силы, угроз, вмешательства или злонамеренного влияния на страны Балтии или других союзников по договору (НАТО – ред.)" и подчеркнул "приверженность пятой статье взаимной обороны" членов альянса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссии США в РФ будет таким же, как и персонал диппредставительства России в Америке — по 455 человек с каждой стороны. В результате 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность в России. В госдепе США сочли действия Москвы неоправданными и пообещали отреагировать на них.