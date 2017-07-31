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В мире

Пенс рассказал, что мешает улучшению отношений США и России

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (59)
16:3231.07.2017
(обновлено: 17:08 31.07.2017)
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© REUTERS / Ints KalninsВице-президент США Майк Пенс во время выступления в Эстонии. 31 июля 2017Вице-президент США Майк Пенс во время выступления в Эстонии. 31 июля 2017
© REUTERS / Ints Kalnins

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. США хотят улучшить отношения с РФ, но она должна кардинально изменить свою политику, заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая в Таллинне.

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"Президент (США Дональд) Трамп ясно сказал: Америка готова к лучшим отношениям с Россией. Но президент и наш конгресс едины в своем послании: лучшие отношения и снятие санкций потребуют от России кардинально изменить ее действия, которые привели к санкциям, в первую очередь", — заявил Пенс, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

Пенс пояснил, что именно должна изменить Россия в своей политике.

"В настоящее время Россия по-прежнему стремится перекроить международные границы силой, подорвать демократические суверенные государства и разъединить свободные народы Европы. Президент Трамп призвал Россию прекратить свои дестабилизирующие действия на Украине и в других местах и прекратить поддержку враждебных режимов, таких как Северная Корея и Иран", — сказал вице-президент США.

Вывоз посольством США в России собственности со складских помещений на Дорожной улице в Москве. 31 июля 2017
© РИА Новости / Виноградов Дмитрий
Политолог прокомментировал ответные меры РФ на новые санкции США

"Мы надеемся на лучшие дни и лучшие отношения с Россией, но, как я сказал ранее сегодня, последние дипломатические действия Москвы не смогут сдержать наши обязательства по обеспечению безопасности США, наших союзников и всех стран, которые любят свободу", — добавил вице-президент.

Он отметил, что "США отвергают любые попытки применения силы, угроз, вмешательства или злонамеренного влияния на страны Балтии или других союзников по договору (НАТО – ред.)" и подчеркнул "приверженность пятой статье взаимной обороны" членов альянса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссии США в РФ будет таким же, как и персонал диппредставительства России в Америке — по 455 человек с каждой стороны. В результате 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность в России. В госдепе США сочли действия Москвы неоправданными и пообещали отреагировать на них.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
12.1.66
Что тут можно сказать.... я думаю, только одно- это клиника!!!!
16:38
31.07.2017
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Андрей Никифоров
Реально, объявление войны..экономической и политической..
Путин уйди, мы посадим Саакашвили(как раз у него гражданства нет) и будем жить мирно..всем будем визы давать..как на украине..наши либералы за это же родину продавали столько лет?
16:40
31.07.2017
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