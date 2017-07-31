В Киеве преуменьшают общее число пленных в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Представители Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу манипулируют списками пленных и преуменьшают общее число удерживаемых на подконтрольной силовикам территории, заявила в понедельник омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова по итогам заседания этой подгруппы в режиме видеоконференции.
Ранее советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что на сегодня в плену у ополченцев в Донбассе находятся 137 человек. Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в белорусской столице Леонида Кучмы Дарья Олифер 19 июля сообщила, что киевская сторона получила от ополченцев официальное подтверждение об удержании 70 пленных.
Представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего заявлял, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона полностью игнорирует значительную часть запросов ЛНР по тем лицам, которые ожидается обменять со стороны республики.