В Киеве преуменьшают общее число пленных в Донбассе, заявили в ДНР

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (312)

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Представители Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу манипулируют списками пленных и преуменьшают общее число удерживаемых на подконтрольной силовикам территории, заявила в понедельник омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова по итогам заседания этой подгруппы в режиме видеоконференции.

"Я в очередной раз напомнила представителям Украины, что они не предоставили официальные ответы на 61 запрос с просьбой подтвердить нахождение лиц на украинской территории. При этом украинская сторона продолжает открыто манипулировать списками удерживаемых, численно объединяя сторонников обеих республик, тем самым уменьшая общее количество лиц", — заявила она журналистам.

Ранее советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что на сегодня в плену у ополченцев в Донбассе находятся 137 человек. Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в белорусской столице Леонида Кучмы Дарья Олифер 19 июля сообщила, что киевская сторона получила от ополченцев официальное подтверждение об удержании 70 пленных.

Представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего заявлял, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона полностью игнорирует значительную часть запросов ЛНР по тем лицам, которые ожидается обменять со стороны республики.