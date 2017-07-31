МИД разочарован отказом Польши допустить РФ к обновлению музея "Собибор"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. МИД России разочарован отказом Варшавы допустить Россию к участию в проекте по обновлению музея – места памяти "Собибор" в Польше, говорится в комментарии МИД РФ.

Лагерь смерти Собибор функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв.

В МИД РФ напомнили, что российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея – места памяти в Собиборе в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры. "Россия положительно отреагировала на данное приглашение, выразила готовность принять активное участие в увековечивании памяти узников концлагеря", — отмечается в комментарии.

Однако дальнейшее обсуждение с польской стороной подключения России к проекту не дало никаких результатов: Варшава под различными предлогами медлила с итоговым решением, увязывала участие России в проекте со все новыми условиями, которые так и не были сообщены российской стороне. В итоге в июле поступило официальное сообщение из Варшавы, что на состоявшемся 12-13 июня заседании Международного управляющего комитета проекта было решено "продолжать сотрудничество в прежнем составе, говорится в комментарии МИД.

"Разочарованы поступившим из Варшавы отказом в присоединении России к международному проекту обновления музея – места памяти "Собибор", — подчеркивается в комментарии.

Ранее пресс-секретарь музея памяти жертв нацистского концлагеря Майданек Агенка Ковальчик-Новак сообщила РИА Новости, что археологические работы на территории бывшего концлагеря Собибор проводились с 2000 года. Было найдено в общей сложности около тысячи различных предметов, в том числе много вещей, принадлежавших привезенным сюда людям, в частности, ключи, наперстки, очки, ложки, портсигары машинки для бритья. Некоторые предметы произведены в Нидерландах или Франции, что указывает на страны, откуда в лагерь свозили людей. Были найдены также предметы, свидетельствующие, что в лагерь попадали дети, например, брошь с Микки Маусом или две металлические подвески с именами и датами рождения детей — Леа Юдит де ла-Пенха 11 мая 1937 года и Дидье Зак 23 февраля 1935 года.

Осенью 2014 года в результате археологических работ на территории бывшего концлагеря были обнаружены фундаменты зданий газовых камер. Предполагалось, что их должны были остеклить и представить в новом музее.