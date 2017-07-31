Украинского летчика-героя затравили в соцсетях за фото Лаврова

Национальный флаг во время митинга на Украине. Архивное фото

Национальный флаг во время митинга на Украине. Архивное фото

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей подвергли нападкам украинского пилота Александра Акопова, ранее на этой неделе посадившего в Стамбуле побитый сильным градом пассажирский самолет.

Летчика уже наградил орденом "За мужество" Петр Порошенко.

Некоторым, однако, не понравилось то, что на странице Акопова в Facebook на аватарке стоит фото главы российского МИД Сергея Лаврова.

В частности, бурную дискуссию спровоцировал пост пользователя Сергея Наумовича (называет себя правозащитником — ред.).

По его словам, после увиденного у него "полностью меняется отношение к "герою".

"Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии", — пишет он, после чего нецензурно выражается в адрес летчика.

То, что Порошенко наградил Акопова орденом, он назвал политическим пиаром.

В комментариях многие поддержали Наумовича.

Некоторых, возмутило, что сам летчик родом из Донецка, половина его друзей оттуда же и ни у кого из них нет "и намека на украинский флаг". "Поставил Лаврова — значит, это его кумир, и соответственно он сепар", — пишет Юхим Сербов.

Другие ставили под сомнение героизм Акопова — либо заявлениями о том, что он просто выполнял свою работу, либо возмущением тем фактом, что он поднял самолет в небо, зная о погодных условиях.

"Профессионал? Спросите у любого, имеющего отношение к авиаперевозкам, этот товарищ сознательно подверг опасности жизни пассажиров, приняв решение лететь в грозу и град. Впереди еще расследование", — пишет Микола Ганич.

Нашлось и много тех, кто призвал Наумовича "не заниматься ерундой": летчик спас людей и самолет, за что совершенно справедливо награжден.

" Он от этого перестал быть героем? Жизни людей не так ценны, как аватарка?", — задается вопросом Виталий Демчук.

Пользователи также обратили внимание на внешнее сходство Акопова с Лавровым (на аватарку, из-за которой возмутился Наумович, помещены сразу три фото — два главы российского МИДа и одна самого летчика) и призвали не относиться к ней слишком серьезно.

"Моя мать, когда увидела его фото в телевизоре воскликнула: Лавров! Думаю, она не единственная, кто обратил внимание на это сходство. Думаю, и Акопову об этом и известно. А аватар — это стеб", — пишет Сергей Тертеян.

В конце концов, некоторые попросили у Намуовича доказательств того, что обсуждаемый аккаунт и правда принадлежит летичку. "Мозги", — ответил на это "правозащитник".

Итог дискуссии подвела на своей странице журналистка Юлиана Скибицкая, отметившая, что, как только выясняется, что такой-то человек — "не патриот", всем становится плевать на его профессионализм.