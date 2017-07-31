Президент Литвы рассказала Пенсу о "новой угрозе" со стороны России

ВИЛЬНЮС, 31 июл — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала вице-президенту США Майку Пенсу о "новой угрозе" со стороны РФ и потенциальном, по ее мнению, неконвенциональном оружии — строящейся рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса Белорусской АЭС.

По данным пресс-службы литовского президентского дворца, вопрос строительства БелАЭС президент Литвы обсудила в рамках встречи лидеров балтийских стран и Пенса.

"На встрече с вице-президентом США президент Литвы подчеркнула, что демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы – строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лидеры балтийских стран обсудили энергетическое сотрудничество с США. "Активная роль США в региональном энергетическом секторе приобретает стратегическое значение. Решение США о санкциях в отношении России, затрагивающее и энергетические проекты, – это жесткий сигнал о том, что попустительства попыткам Кремля использовать свое положение в энергетическом секторе для манипуляций и вмешательства в политику других стран не будет", — приводятся в релизе слова Грибаускайте.

Она отметила, что в августе на литовский терминал сжиженного природного газа, а через него в другие балтийские страны поступит первый американской сжиженный природный газ.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Сенат США в минувший четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Теперь президент США имеет десять дней, чтобы подписать или отклонить этот закон. Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".