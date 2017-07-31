В Мумбаи расследуют гибель подростка, якобы связанную с игрой "Синий кит"

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл – РИА Новости. Полиция индийского города Мумбаи проводит расследование гибели подростка, которая, возможно, связана с игрой "Синий кит", пропагандирующей суицид среди подростков, сообщили РИА Новости в городской полиции.

Манприт Сингх, 14-летний житель района Восточный Андхери, погиб в субботу. Полиция предварительно оформила смерть подростка как несчастный случай, однако, по данным индийских СМИ, Сингх перед гибелью рассказал друзьям, что играет в "Синего кита" и не появится в школе в понедельник.

В полиции Мумбаи РИА Новости заявили, что "в настоящий момент ведется расследование инцидента, после чего будет сделано заключение". Представитель полиции пояснила, что у стражей порядка в настоящее время нет даже доступа к телефону погибшего, чтобы проверить его онлайн-активность в дни перед гибелью.

Если расследование подтвердит связь гибели Сингха с игрой "Синий кит", то это будет первый подобный случай в Индии.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России. Так, в конце января — начале февраля в соцсетях ВКонтакте и в Instagram стали появляться картинки с китами, плывущими в океане, снабженные хэштегами. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.