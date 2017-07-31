Опрос: 53% жителей Каталонии выступили за членство в НАТО при независимости

МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Более половины каталонцев считают, что в случае отделения от Испании независимая Каталония должна стать членом НАТО. Таковы результаты опроса, проведенного центром изучения общественного мнения GESOP по заказу общества военных исследований (Societat d"Estudis Militars).
При этом более половины (53,1%) считают, что в случае отделения от Испании Каталония должна стать членом НАТО. Против выступили 30,3%, 16,5% не определились.
Что касается участия в "операциях по поддержанию мира за рубежом", то здесь мнение каталонцев еще более определенное: 70,9% за, 19 – против, 10,1% не знают.
Опрос проводился с 3 по 11 июля по телефону, в нем приняли участие 1600 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5%.
В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся. Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум, — его они собираются провести 1 октября — звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".
Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.