Опрос: 53% жителей Каталонии выступили за членство в НАТО при независимости

МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Более половины каталонцев считают, что в случае отделения от Испании независимая Каталония должна стать членом НАТО. Таковы результаты опроса, проведенного центром изучения общественного мнения GESOP по заказу общества военных исследований (Societat d"Estudis Militars).

Согласно опросу, 47,2% опрошенных считают, что, если Каталония объявит независимость, она должна иметь собственные вооруженные силы, 40,5% придерживаются противоположного мнения, еще 12,3% не смогли или не захотели отвечать на этот вопрос.

При этом более половины (53,1%) считают, что в случае отделения от Испании Каталония должна стать членом НАТО. Против выступили 30,3%, 16,5% не определились.

Что касается участия в "операциях по поддержанию мира за рубежом", то здесь мнение каталонцев еще более определенное: 70,9% за, 19 – против, 10,1% не знают.

Опрос проводился с 3 по 11 июля по телефону, в нем приняли участие 1600 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5%.

Сторонники отделения Каталонии от Испании 4 июля представили так называемый законопроект о референдуме. Фракции партий "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства" 31 июля зарегистрировали его в парламенте. По их мнению, он будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить.

В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся. Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум, — его они собираются провести 1 октября — звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.