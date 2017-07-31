В ДНР заявили о прибытии под Донецк подразделений "Правого сектора"*

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил о прибытии под Донецк в подконтрольные Киеву населенные пункты Марьинка и Авдеевка бойцов подразделения экстремистской организации "Правый сектор"*.

"Командование так называемой "АТО" направляет в проблемные районы бандформирования радикальных националистов для поддержания напряженности. Так, в районы Авдеевки и Марьинки отмечено прибытие взводов "Правого сектора", которые, в отличие многих украинских солдат, с большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса", — сказал Басурин журналистам.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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