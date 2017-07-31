Глава МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в политизации хаджа

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Катар не делал никаких заявлений по поводу организации хаджа — мусульманского паломничества в Мекку — и считает, что политизацией этой темы занимается Саудовская Аравия, заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира" глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

В воскресенье в столице Бахрейна Манаме прошли очередные переговоры глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, объявивших Катару бойкот. Глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр заявил, что якобы прозвучавший от катарских властей призыв к передаче мест паломничества под международный контроль может расцениваться как "объявление войны" саудовскому королевству.

"Никто из чиновников Катара не выпускал заявлений по поводу интернационализации хаджа,… Катар не политизировал тему хаджа, но она была политизирована Саудовской Аравией, к сожалению", — заявил Аль Тани.

По его словам, заявление аль-Джубейра основывалось на ненадежных источниках, а говорить об объявлении войны невозможно, так как это "Катар подвергся объявлению войны" со стороны начавшей бойкот арабской "четверки".

Аль Тани подчеркнул, что катарские власти не закрывали регистрацию своих граждан на хадж, но саудовские власти перестали выходить на связь по этому вопросу. "Министерство хаджа Саудовской Аравии отказалось связаться с нами по поводу обеспечения безопасности катарских паломников, хотя они говорят обратное", — заявил Аль Тани.

В 2017 году хадж начнется 31 августа, в соответствии с мусульманским лунным календарем.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение 13 требований соседей. Катар эти обвинения отверг, но заявил о своей готовности к диалогу.

Помимо эмира Кувейта, ряд стран, в том числе неарабских, предлагали свою помощь в урегулировании конфликта. Так, президент Турции Тайип Эрдоган совершил турне по странам Персидского залива с целью поиска путей для урегулирования катарского кризиса. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершил несколько челночных поездок по странам региона, пытаясь достичь примирения сторон.