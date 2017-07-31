СМИ сообщили о депортации предполагаемого исламиста из Германии в Россию

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральный Конституционный суд в немецком городе Карлсруэ постановил депортировать 18-летнего предполагаемого исламиста в Россию, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее федеральный административный суд Германии одобрил запланированную властями немецкого города Бремен депортацию предполагаемого исламиста в РФ. Однако адвокаты обратились с апелляцией в Конституционный суд в Карлсруэ, который должен был принять окончательно решение.

Сообщается, что подозреваемый жил в немецком Бремене практически с рождения. Теперь, по решению суда, его ждет депортация в Россию.

Как сообщалось ранее, 18-летний россиянин из Дагестана был признан немецкими спецслужбами лицом, представляющим особую угрозу, с 14 марта он находится в заключении в ожидании депортации.

По данным правоохранителей, молодой мужчина состоял в переписке в мессенджере Telegram с известным полиции исламистом из немецкого города Эссен и еще одним мужчиной, который принадлежит к одной из действующих в Сирии террористических группировок. С ними россиянин якобы обсуждал подготовку терактов, пишет DPA.