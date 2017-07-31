Европарламент не признал выборы в учредительное собрание в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Европарламент не признает выборы в учредительное собрание в Венесуэле и считает, что народ страны выступает за смену действующего режима, заявил председатель ЕП Антонио Таяни, выразив поддержку Национальному собранию страны.

"Как председатель Европарламента, единственного европейского института, напрямую избранного европейскими гражданами, я выражаю свою полноценную поддержку представителям венесуэльского народа: Национальному собранию. Мы не признаем эти выборы", — говорится в заявлении председателя ЕП.

По его словам, за последние сутки репрессии в стране "достигли немыслимого уровня". "Международное сообщество не может хранить молчание перед таким числом смертей в Венесуэле. Прессе не дали возможности осветить и передавать информацию с мест проведения голосования, что вновь показывает, насколько недемократичен нынешний режим", — заявил Таяни.

По его словам, "режим держится за власть". "Воля народа заключается в смене режима. Сейчас необходимы выборы", — говорится в заявлении главы Европарламента.

Он также сообщил, что обсудит с фракциями ЕП возможность направления делегации в Венесуэлу.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье. По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Николаса Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.