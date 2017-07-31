Арабские страны нарушают международное право, заявил МИД Катара

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Четверка арабских стран своей изоляцией Катара нарушает международное право и ущемляет права граждан страны, заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира" глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

В воскресенье в столице Бахрейна Манаме прошли переговоры глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, объявивших Катару бойкот. По итогам очередной встречи арабская "четверка" заявила, что сохраняет в силе все требования, выдвинутые катарским властям. Кроме того, министры выразили готовность к диалогу с Катаром, если катарские власти на деле подтвердят прекращение поддержки терроризма.

"Имеют место явные и грубые нарушения международного права, и они влияют на граждан Катара", — сказал Аль Тани в ответ на вопрос ведущего о позиции "четверки", заявившей, что ее действия являются суверенными и соответствуют международному праву.

Среди нарушений министр назвал разделение семей, ущемление свободы передвижения, запрет на перелет катарских самолетов и закрытие сухопутных пограничных переходов. По его словам, санкции "четверки" повлияли именно на граждан Катара, а не его руководство.

Министр заявил, что Катар ведет себя ответственно и цивилизованно, чтобы разрешить кризис дипломатическим методом, в то время как заявления арабской "четверки" остаются неясными и непоследовательными — в том числе по требованиям, на которые, как он отметил, Катар передавал свой ответ.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение 13 требований соседей. Катар эти обвинения отверг, но заявил о своей готовности к диалогу.

Помимо эмира Кувейта, ряд стран, в том числе неарабских, предлагали свою помощь в урегулировании конфликта. Так, президент Турции Тайип Эрдоган совершил турне по странам Персидского залива с целью поиска путей для урегулирования катарского кризиса. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершил несколько челночных поездок по странам региона, пытаясь достичь примирения сторон.